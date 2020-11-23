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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المكلا يناقش توفير الأسماك بالسوق المحلي وسبل تحسين نظافة المدينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، آلية التنسيق لتغطية احتياجات السوق المحلي من الأسماك.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بحضرموت والمهرة وشبوة المهندس يسلم بابلغوم، ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي بحضرموت سالم قمبيت، المقترحات والتوصيات بشأن تسويق الأسماك خارجيًا، مع وضع المعالجات لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة.
وشدد بن حبريش على ضرورة اعطاء السوق المحلي الاهتمام الأكبر تلبية احتياجاته من الأسماك ووضع التصورات لتنظيم التسويق الخارجي للأسماك وحماية الثروة السمكية من العبث الجائر.
الى ذلك شدد الوكيل بن حبريش، على ضرورة إيلاء مدينة المكلا عناية خاصة في النظافة والتحسين، مؤكدًا خلال اجتماعه بالمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، مساندة جهود صندوق النظافة لما من شأنه تحسين أوضاع النظافة والتحسين بالمكلا وبقية المديريات.
وأطلع الوكيل على التصورات الخاصة بإعادة تأهيل وصيانة مواقع مثلثات وجولات التشجير الرئيسية بمدينة المكلا، والمعوقات والصعوبات التي تعرقل سير أداء النظافة في المكلا، وكيفية التغلب عليها.
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