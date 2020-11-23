شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إعداد آلية لتوفير الأسماك بأسعار مناسبة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن المهندس محمد عبادي، ومدير مكتب وزارة الثروة السمكية في عدن أحمد علي، إعداد آلية لتوفير الأسماك في الأسواق بأسعار مناسبة.



وتطرق الاجتماع بمشاركة مدير إدارة استقرار الأسواق وحماية المستهلك بمكتب صناعة عدن فضل صويلح ورؤساء جمعيات الأسماك، إلى عدد من القضايا ذات الصلة أبرزها إعداد آلية شاملة حول توفير الأسماك وتحديد أسعارها ورفعها إلى محافظ عدن أحمد لملس، لدراستها والمصادقة عليها والتوجيه بالعمل بموجبها في أسواق عدن.

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