شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام ورشة عمل عن العنف القائم على النوع الاجتماعي بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت اليوم في عتق، ورشة عمل عن العنف القائم على الاجتماعي والذي نظمتها لمدة ثلاثة ايام مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بدعم من منظمة فريدريش ايبرت الالمانية مكتب اليمن، بمشاركة عشرين كادرا امنيا من ضباط التحقيق الجنائي بالمحافظة واقسام الشرطة بالمحافظة.



ورحب الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله، بالتدخلات المشتركة للمنظمات المحلية والدولية بالمحافظة في مجال بناء القدرات المؤسسية لكوادرها، مؤكدا اهمية الورشة في تعزيز الحقوق الاساسية لافراد المجتمع والتعريف بها وحمايتها، مشددا على ضرورة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمحافظة وبالذات في المناطق الريفية منها.

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