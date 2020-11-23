شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي نظيره الموريتاني بوفاة الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ.



وأعرب الرئيس عن أحر التعازي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولأسرة الفقيد والشعب الموريتاني الشقيق بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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