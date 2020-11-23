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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يدحر مليشيا الحوثي من عدّة مواقع في نهم والمخدرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تمكن ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في جبهات نهم والمخدرة خلال معارك الساعات الماضية.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان المعارك اسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 100 عنصر من المليشيات وجرح آخرين بينهم عناصر تنتحل رتباً عسكرية كبيرة.
واوضح أن مدفعيه الجيش الوطني شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف عدد من المواقع والتجمعات التابعة للعدو في تلك الجبهات، وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح.
وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات تعزيزات ومواقع وتجمعات حوثية في مواقع متفرقة وأسفرت أيضاً عن تدمير عدد من الآليات القتالية إلى جانب خسائر أخرى في الأرواح.
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