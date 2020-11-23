رئيس هيئة الأركان يطلع على مسرح العمليات في جبهات الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم على مسرح العمليات القتالية والانتصارات التي يسطرها أبطال القوات الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمحافظة الجوف.



ونقل رئيس هيئة الأركان، لأبطال الجيش المرابطين في ميادين الحرية والكرامة بالمنطقة العسكرية السادسة، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته بتنفيذ الأعمال الكلفة وفقاً للخطط المرسومة في سبيل الإسراع في عملية تحرير ما تبقى من المناطق تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وحيا الفريق بن عزيز المعنويات القتالية العالية والتضحيات الجسيمة التي يجود بها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الميامين في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء دفاعاً عن الدين والوطن والثورة والجمهورية الذين يخوضون أقدس المعارك لدحر المليشيات الحوثية الكهنوتية المدعومة من إيران.

وعبر عن شكره وتقديره للدعم الأخوي المستمر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود القوات المسلحة في المعركة الوجودية المشتركة التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة.