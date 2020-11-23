 البحسني يجري اتصالات هاتفية بعدد من مديري عموم المديريات المتأثرة بهطول الامطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اتصالات هاتفية بعدد من مديري عموم المديريات المتأثرة بهطول الامطار التي شهدتها عددا من مدن المحافظة حالياً.



وأكد المحافظ البحسني على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من خلال ازالة العوائق من أماكن تدفق الاودية وجريان السيول وبطون الأودية, مشدداً على ضرورة التحسب لأي حالات طارئة من خلال تفعيل غرف الطوارئ بالمديريات .

وأجرى المحافظ اتصالاً هاتفياً بالمدير العام لمديرية الديس الشرقية ماهر باوزير اطلع خلاله على الأوضاع في المديرية، متقدماً بالتعازي الصادقة في وفاة سبعة صيادين من أبناء مديرية الديس الشرقية قبالة سواحل الصومال جراء الاعصار المداري "قاتي" الذي ضرب أجزاءً من القرن الافريقي والصومال، رافعاً التعازي لأسرهم وذويهم, سائلاً المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته ، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ووجه المحافظ بصرف مبلغ 500 ألف ريال لكل أسرة من أسر الصيادين المتوفين.

واستمع المحافظ من مدير عام مديرية الديس الشرقية الى اجراءات نقل الصيادين المتوفين إلى مديرية الديس الشرقية.

ووجه المحافظ البحسني السلطات المحلية في مديريات المحافظة بأخذ الحيطة والحذر وتنبيه المواطنين من الاقتراب من مواقع تدفق السيول، كما حذر الصيادين من خطورة ارتياد البحر خلال هذه الأيام.

ودعا المحافظ وسائل الإعلام إلى تكثيف التوعية بمخاطر المنخفض المداري، داعياً الأجهزة العسكرية والأمنية بتقديم المساعدات اللازمة عند الضرورة.