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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح قمة مجموعة الـ 20 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بنجاح قمة دول مجموعة الـ 20 التي ترأستها المملكة هذا العام.
وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى النجاح الكبير الذي حققته قمة مجموعة العشرين، وما حظيت به من تنظيم متقن وإدارة متميزة، تضاف إلى رصيد المملكة ودورها المحوري في رسم السياسة والاقتصاد العالميين.
ونوه نائب الرئيس بقدرة السعودية وقيادتها الحكيمة على توحيد الجهود وحشد الدعم والتعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، إضافة للتوصيات المثمرة والقرارات الهامة التي تبنتها القمة، بشأن جملة من القضايا الدولية وعلى رأسها التأثيرات المناخية، ومبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، وتطوير النظام الصحي العالمي وتخفيف اعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن تهنئته لولي العهد السعودي بنجاح القمة، متمنياً لسموه وللمملكة حكومة وشعب دوام الصحة والتقدم والازدهار، ولبلدينا الشقيقين مزيداً من الأمن والتطور والنماء.
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