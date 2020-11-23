خفر السواحل: حضرموت في مأمن من تأثيرات "قاتي"

توقع مركز السيطرة البحرية بقوات خفر السواحل في حضرموت، بعدم تأثير إعصار (قاتي GATI)، على سواحل المحافظة.



وقال المركز في بيان له، أطلع عليه "يمن شباب نت"، إن مركز الاعصار دخل بر الصومال مساء الأحد، وهو من الدرجة الثالثة ويبعد عن سواحل المحافظة أكثر من 300 ميل بحري.



وأضاف في نشرته البحرية المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة ليوم الاثنين، بـ"أنه لا يوجد أي تأثيرات مباشرة على سواحل حضرموت، سوى تدفقات للسحب الركامية".



وحذرت قوات خفر السواحل اليمنية، الصيادين في المناطق الشرقية لمحافظة حضرموت بضرورة تصوين القوارب.



وتوقع خبراء طقس ومراكز أرصاد، بموجة أمطار غزيرة خلال 24 ساعة القادمة على طول الشريط الساحلي من المهرة الى عدن، تحت التأثير غير المباشر للعاصفة "قاتي".



ومنذ ساعات الفجر الأولي من يوم الأحد، شهدت محافظة أرخبيل سقطرى، أمطار غزيرة جراء تأثرها بالعاصفة المدارية، وأدت الأمطار إلى جريان السيول والأودية ما تسبب في انقطاع بعض الطرق.



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