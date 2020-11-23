محافظ عدن يطلع على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير ميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إطلع محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم، من الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن اوكي لوتسما، على خطة عمل البرنامج الإنمائي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (UNDP) في تطوير ورفع كفاءة ميناء عدن.



واستمع المحافظ المسؤول الأممي إلى شرح حول خطة عمل البرنامج الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير المنظومة الأمنية في ميناء عدن، والذي سيبدأ العمل الفني فيه يوم غد الثلاثاء وسيستمر لمدة أسبوعين، ويهدف إلى تطوير بعض المرافق الفنية التي ستعمل على تعزيز المنظومة الأمنية ورفع كفاءتها، والحد من العمل الروتيني، الذي يؤثر على حركة العمل في الميناء الذي يعاني الكثير من المشكلات التي عكست نفسها على نشاط وحركة العمل فيه .

وفي اللقاء، أشاد المحافظ بنوعية تدخلات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة مشروع تطوير ميناء عدن وما يمثله المشروع من أهمية في تعزيز عمل الميناء وتنشيط الحركة الملاحية فيه.

حضر اللقاء مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد، ومدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري .