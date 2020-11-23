شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة 7 صيادين يمنيين قبالة سواحل الصومال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي 7 صيادين يمنيين، أمس الأحد، جراء غرق قارب إصطياد "عبري" أما سواحل الصومال بسبب إضطراب البحر وتأثيرات الحالة المدارية .



وناقش وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، مع مدير عام مديرية الديس الشرقية ماهر باوزير، اليوم الإثنين ترتيبات نقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن والتواصل مع أهالي الضحايا .

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