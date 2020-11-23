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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع مساعدات اغاثية في عدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةـ 1,200 حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب.
كما وزع المركز 32 طنًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,800 فرد.
ووزع 3,500 كرتون تمور في مخيمات النازحين والأسر الأشد حاجة في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها 3,500 أسرة.
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