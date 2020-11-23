اجتماع برئاسة محافظ شبوة يقر ضوابط جديدة لتنظيم بيع الغاز المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع عُقد في محافظة شبوة، اليوم، برئاسة المحافظ محمد بن عديو، ضوابط جديدة لتنظيم عملية بيع الغاز المنزلي في شبوة، شملت تشكيل لجنة رئيسية للإشراف على استلام كميات الغاز المخصصة لشبوة وتوزيعها على محطات البيع، وتشكيل لجان مصغرة تضم 3 أعضاء للإشراف على توزيع وبيع الغاز في مديريات شبوة.



وناقش الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشله، ونائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس ناصر المرزقي والجهات الرقابية والأمنية ومُلاك المحطات، عددا من القضايا بينها حصة الغاز الشهرية المخصصة لمحافظة شبوة والمقدرة بنحو 1300 طن، وآليات الرقابة على أسعارها وتوزيعها على المحطات ونقاط البيع.

وأكد المحافظ بن عديو، أهمية الحفاظ على الاستقرار التمويني لمادة الغاز المنزلي في شبوة .. مشددا على ضرورة تفعيل اللجان للقيام بمهامها في ضبط المخالفات إن وجدت ومحاربة تهريب واحتكار مادة الغاز والتلاعب بأسعارها.

من جانبه لفت مدير مكتب شركة الغاز في شبوة المهندس محمود العمري، إلى أن الاحتياج الفعلي لمادة الغاز المنزلي في شبوة يصل إلى 2500 طن في ظل تواصل النزوح الكبير بسبب الحرب إلى شبوة.