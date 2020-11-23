شاهد.. فيديو للفنانة أروى يتسبب في ضجّة واسعة على مواقع التواصل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 حدثت الفنانة اليمنية أروى ضجّة واسعة بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه في وهي ترقص رقصة يمنية باسم "الشرح". الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع بعد ظهور تناقضها على الملأ حيث قارن الجمهور بين رقصها واستعراضها وبين تعليقها على مقطع هند القحطاني الذي انتشر لها مؤخرًا وهي تستعرض مفاتن جسده. أحدثت الفنانة اليمنية أروى ضجّة واسعة بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه في وهي ترقص رقصة يمنية باسم "الشرح". الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع بعد ظهور تناقضها على الملأ حيث قارن الجمهور بين رقصها واستعراضها وبين تعليقها على مقطع هند القحطاني الذي انتشر لها مؤخرًا وهي تستعرض مفاتن جسده pic.twitter.com/i8jl5xJQxW— Foochia - فوشيا (@foochia) أحدثت الفنانة اليمنية أروى ضجّة واسعة بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه في وهي ترقص رقصة يمنية باسم "الشرح". الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع بعد ظهور تناقضها على الملأ حيث قارن الجمهور بين رقصها واستعراضها وبين تعليقها على مقطع هند القحطاني الذي انتشر لها مؤخرًا وهي تستعرض مفاتن جسده pic.twitter.com/i8jl5xJQxW — Foochia - فوشيا (@foochia) November 23, 2020

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