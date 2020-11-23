لقاء في تعز يناقش القضايا الأمنية والخدمية والتنموية بمديريات المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

عقد وكيل محافظة تعز عارف جامل، اليوم ، لقاءا موسعا بمدراء اقسام الشرطة وعقال الحارات واعضاء المجلس المحلي في مديرية القاهرة وعدد من الجهات المعنية، لمناقشة مجمل القضايا والتحديات الأمنية والخدمية والتنموية .



وفي اللقاء اكد وكيل المحافظة ،على اهمية اللقاء لمناقشة مجمل القضايا والاشكالات والتحديات التي تواجه المديرية في مختلف الجوانب الامنية والتنموية والخدمية والتي تتطلب من الجميع الاستشعار بالمسؤولية والوقوف الجاد امام مختلف القضايا والاشكالات بمسؤولية وضمير..مشدداً على ضرورة العمل وفق آلية واضحة وحقيقية يستند عليها في تدشين عمل حقيقي على ارض الواقع وبتنسيق متكامل وتحقيق الامن في المديرية وضبط المخالفين في عدد من المجالات المختلفة، وتفعيل مبدء الثواب والعقاب لكل من يتساهل او يخل في واجباته تجاه المصلحة العامة .

وحث الوكيل جامل الجميع الى تظافر الجهود والعمل كفريق واحد من اجل توفير الخدمات للمواطنين وحل اشكالاتهم والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة وضبط اي اختلالات أمنية.

من جانبه اكد مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي ،على ضرورة التنسيق المتكامل بين مختلف الاجهزة الامنية وعقال الحارات حول العديد من القضايا والاختلات الامنية وعدم التساهل في اي قضية تخص الحقوق الخاصة اوفيما يتعلق بالمصلحة العامة ومحاسبة المقصرين.