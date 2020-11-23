تنفيذية انتقالي غيل باوزير تعقد دورتها الإعتيادية لشهر نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

عقدت الهيئة التنفيذية للجملس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير دورتها الإعتيادية لشهر نوفمبر برئاسة الأستاذ/ محسن أحمد حيتر، رئيس المجلس.



ورفعت قيادة المجلس اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد / عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي وإلى شعبنا الجنوبي العظيم بمناسبة الذكرى 53 لعيد الإستقلال الوطني الأول.

كما حيّت التضحيات البطولية لضباط وافراد مقاومتنا الجنوبية الباسلة في جبهات الوغى والتضحية على ماتسطره من ملاحم كبيرة في الجبهات كافة ومنها جبهة ابين ضد العدو الأخونجي .

ووقفت الهيئة التنفيذية في دورتها الإعتيادية أمام أبرز القضايا والموضوعات أبرزها الموضوعات التظيمية المتعلقة بسير عمل المجلس وكذا مناقشة الإعداد والتحضير للدورة الختامية لعام 2020م للهيئة التنفيذية.

هذا واتسمت الدورة بطابع نوعي في المناقشات المستفيضة بأخدها حيّز زمني أطول من أجل تحسين الأداء التنظيمي والإرتقاء به إلى مستويات افضل بغية تحقيق الأهداف السامية للمجلس في المجالات كافة.