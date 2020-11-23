العاصفة الاعصارية "قاتي" تتشكل في سواحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365 - عبدالله الشادلي

بدأ ساحل محافظة حضرموت، ظهر اليوم الإثنين، بالتأثر بالعاصفة الإعصارية «قاتي».



وتقدر سرعة الرياح نحو 40 عقدة، والهبات 45 عقدة وقد تصل 50 عقدة خلال الساعات القادمة.

وقال الراصد الجوي، محمد عبدالرحمن، في بيان له: "إن التاثير المباشر، سيكون بين جنوب غرب ارخبيل سقطرى، وراس عصير في الصومال؛ وهي المنطقة التي يذهب اليها الصيادين الحضارم للصيد في الغالب.

وأضاف: أن "اقصى ارتفاع للامواج البحرية وصلت نحو 4.5 متر وهو يمثل ارتفاعا خطرا".

وتابع: أن "الوضع لازال في خطورة مستمرة على بعد 15 ميل بحري من ساحل حضرموت، خلال 48 ساعة نتيجة لتقدم العواصف الممطرة والرياح".

واختتم عبدالرحمن بيانه، بالقول: "التاثيرات الغير مباشرة، تبدأ على المهرة اليوم، وساحل حضرموت خلال 48 ساعة القادمة".