"المرأة والطفل بانتقالي عدن" تنظم ندوة عن "دور المرأة الجنوبية في مقارعة المستعمر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

نظمت إدارة المرأة والطفل في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن ندوة خاصة تحت عنوان "مقارعة الاحتلال البريطاني من قبل مناضلات جنوبيات من الرعيل الأول"، ضمن احتفالات شعبنا الجنوبي بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الأول "الـ 30 من نوفمبر المجيد" وبرعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي.



وخلال الندوة التي شارك فيها عدد من حرائر الجنوب من مديريات المنصورة، والشيخ عثمان، والبريقة، ودارسعد، ألقيت عدد من المداخلات التي أبرزت الدور الرائد للمرأة الجنوبية في مقارعة قوى الاحتلال والظلم والاستبداد التي كانت جاثمة على صدور أبناء الجنوب إبّان حقبة الاستعمار البريطاني المحتل .

وقدمت الأستاذة نادرة عبدالقدوس، عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، خلال الندوة مداخلة مميزة تحدثت فيها عن الدور النضالي البارز للمرأة الجنوبية في مقارعة الاحتلال البريطاني إلى جانب شقيقه الرجل في العديد من الأدوار النضالية المختلفة ومنها تأسيس الكيان الجنوبي النسوي المناهض للاستعمار والمشاركة في صفوف الجبهات التحررية والتي شكلت أوجها باندلاع ثورة 14 أكتوبر وإعلان الكفاح المسلح ضد ذلك المحتل.

كما أوضحت الأستاذة زكية باحشوان عدد من المهام النضالية التي شاركت فيها المرأة الجنوبية إلى جانب شقيقها الرجل في تلك الحقبة المقارعة للاستعمار البريطاني، مشيرة إلى تأسيس العديد من المدارس التعليمية والتأهيلية وإنشاء الصحف وطباعة وتوزيع المنشورات، التي كان لها وقعاً قوياً في تأجيج حماس الثائر الجنوبي وساهمت في تنظيم صفوف الفدائيين الجنوبيين حينها.*

*وفي الختام أجمعن المشاركات في الندوة على أهمية إشراك المرأة الجنوبية في شتى المجالات وتعزيز دورها المجتمعي الفاعل ليس فقط علي مستوى الأسرة فحسب بل، وحتى في القضايا المصيرية التي تهم الشعوب.

وختمت الندوة بتوصية رسمية موجهة إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة، عبرن فيها المشاركات عن إدانتهن واستنكارهن الشديدين للتجاهل المتعمد والملحوظ لدور المرأة الجنوبية الحقيقي وعدم إعطائها الفرصة الكافية لتمثيل نفسها في المحافل الدولية والاقليمية، مؤكدات أن الهيئة اكتفت بدعم فئة معينة من النساء وأغلبهن من مناطق الشمال وبعض الجنوبيات اللواتي لا صلة لهن بقضية شعب الجنوب التحررية.

كما قدمن ايضا احتجاجهن على الدور الذي تنتهجه بعض المنظمات الدولية ضد أبناء الجنوب والطرق التعسفية التي تتعامل بها تلك المنظمات وقيامها بطرد بعض الموظفين والموظفات من أبناء الجنوب واستبدالهم بموظفين من الشمال يتم تحويلهم إلى العاصمة عدن.

هذا وختمت المهندسة إيمان شيخان مديرة إدارة المرأة والطفل بالقيادة المحلية للمجلس في العاصمه عدن، الندوة التي أقيمت بقاعة المعهد المهني بالمنصورة، بتقديم الشكر والتقدير لإدارة المعهد ولقيادة انتقالي المنصورة وكل المشاركات بهذه الندوة الهامة.