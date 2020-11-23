شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم ورشة عمل عن التعليم الأهلي بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أقيمت اليوم، ورشة عمل بعنوان " واقع التعليم الأهلي بوادي حضرموت وآفاق تطوره ، نظمها مكتب التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت.

وأشار وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، الى ان السلطة المحلية خصصت قرابة 7 مليون دولار من حصة مبيعات نفط حضرموت لمشاريع البنية التحتية للتربية والتعليم لتهيئة البيئة والظروف المحيطة بالعملية التربوية والتعليمية. من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم، أن 8 ألف طالب وطالبة يدرسون بالمدارس الاهلية، و 580 معلم ومعلمة يعملون فيها.

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