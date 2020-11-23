عدن تستعد لتدشين مشروع كهربائي كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

تتواصل في عدن الاعمال النهائية لمشروع توسعة شبكة نقل وتصريف الطاقة 132/33 كيلوفولت، الذي تشرف على تنفيذه شركة بترومسيلة.



ويتضمن المشروع تركيب محطات تحويلية جديدة بقدرة )132 )كيلو فولت في الحسوة والمنصورة وخورمكسر، مع إنشاء غرف تحكم و خطوط نقل علوية وكابلات أرضية لنقل الطاقة بإجمالي )18 )كيلومتر و تركيب محولات كهربائية و كافة الملحقات الالزمة مثل أنظمة خزن الطاقة و التحكم وكشف الحرائق والانذار والتكييف والرافعات الداخلية لضمان تشغيل فعال وكامل للمحطات التحويلية ومنظومة نقل الطاقة.

ومطلع نوفمبر الجاري وصلت الى عدن، الأبراج الخاصة بالمشروع، حيث سيعمل على نقل الطاقة التي ستولدها محطة كهرباء عدن الجديدة )264 ميجاوات( للاستفادة من الطاقة المولدة وتوصيل خدمات الكهرباء إلى مختلف المناطق في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.

ويوفر المشروع البنية التحتية الأساسية لتنفيذ أي توسعات مستقبلية في أنظمة توليد ونقل الطاقة، لتلبية الطلب اليومي المتزايد للكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية.