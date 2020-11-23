نائب الرئيس يعزي في استشهاد المقدم حذيفة الحماطي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ محسن الحماطي في استشهاد نجله البطل المقدم حذيفة محسن الحماطي قائد الكتيبة الأولى بمحور إب، وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعاً عن الدين والوطن في ميادين الحرية والكرامة. وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بالبطولات التي سطرها الشهيد ورفاقه الشهداء الأبطال، وكل الأحرار في مختلف جبهات العزة والكرامة في سبيل استعادة الدولة ودحر ميليشيات الإرهاب الإيرانية وأدواتها الحوثية الانقلابية. وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي لأسرة الشهيد وزملائه في المنطقة العسكرية السابعة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



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