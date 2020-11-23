قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في حرض بحجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 23/تشرين الثاني/2020، تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

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