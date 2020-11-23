شكرا لبحثكم عن خبر التعليم العالي بصنعاء تعلن نتائج المفاضلة للمقاعد المجانية في الجامعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت لجنة المقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، اليوم الاحد، نتائج المفاضلة للمتنافسين على المقاعد المجانية بالجامعات اليمنية للعام الجامعي 2020-2021.

وذكرت اللجنة في بيان أطلع عليه "المشهد اليمني"، أن عملية المفاضلة والفرز والتوزيع تمت بشكل آلي بناءً على نتائج امتحانات الكفاءة ووفقاً لمعايير عادلة وشفافة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع؛ حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المقاعد على جميع الفئات المحددة بما يتوافق مع الموارد المتاحة وبما يتناسب مع معدلات الطلاب والنتائج التي حققوها في امتحانات الكفاءة.

ودعت اللجنة، الطلاب إلى الدخول إلى حساباتهم في بوابة المقاعد المجانية بموجب البيانات التي سجلوا بها للقيام بعملية التأكيد والموافقة على المقاعد التي حصلوا عليها أو تقديم تظلم ابتداءً من اليوم وحتى الأربعاء القادم كموعد نهائي.

وأوضحت انه سيتم حرمان أي طالب من الفائزين بالمفاضلة من المقعد الذي حصل عليه إذا لم يؤكد أو يقدم تظلم خلال فترة الإعلان.. مبينة أنه سيتم إغلاق بوابة المقاعد المجانية مساء الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، ولن يتم النظر في أي طلب أو تظلم بعد هذا التاريخ.

جدير بالذكر أن المليشيا الحوثية حولت المنح الداخلية التي كانت توزع لأوائل الثانوية في المحافظات وخصوصا الاناث الى ما اسمته المنح المجانية، و قامت بتوزيعها على معايير سلالية غير عادلة وبعيدة عن تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وأحرمت أعضاء هيئة التدريس في الجامعات منها على حساب الاهتمام بموظفي الوزارة.

للاستعلام عن نتائج المفاضلة برقم الجلوس عبر الرابط

mohesr.gov.ye/moherslt.aspx