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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاقية لإعادة تأهيل طريق هيجة العبد بين تعز ولحج خلال 4 شهور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
وقّع صندوق صيانة الطرق في عدن، اليوم، مع شركة الخضيري، على اتفاقية تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل “طريق هيجة العبد” الذي يربط محافظة تعز بمحافظتي عدن ولحج.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة، تأهيل “طريق هيجة العبد” المرحلة الثالثة بطول 8.3 كم، وبقيمة 466 مليوناً و793 ألف ريال، على أن تقوم شركة الخضيري بتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل خلال 4 أشهر.
وخلال الثلاث السنوات الماضية، ازدادت الحوادث المرورية في “طريق هيجة العبد”، جراء تآكل الطريق بالغ الوعورة، بسبب عدم صيانته منذ سنوات طويلة، والازدحام المروري فيه جراء لجوء كثير من المسافرين، وشاحنات النقل، إلى المرور عبره بعد إغلاق الطريق الرئيس الذي يربط عدن ولحج بتعز، في منطقة كرش، بسبب الحرب.
وتم التوقيع على ملحق الاتفاقية، الذي يتضمن صيانة طارئة، وإعادة تأهيل المدخل
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