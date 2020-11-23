شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وجرح العشرات من مليشيات الحوثي في استمرار المعارك شمالي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

قتل وجرح عدد من عناصر المليشيات الحوثية، الاثنين 23 نوفمبر /تشرين الثاني 2020، خلال معارك مستمرة شمالي مأرب.



وأوضحت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية مسنودة بأبناء القبائل تصدت لهجمات مليشيات الحوثي، ونتج عن المعارك مقتل العشرات من عناصر تلك المليشيات.

وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية تمكنت من تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للمليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها.

ويأتي هذا بالتزامن مع استمرار المعارك في نهم التابعة إداريا لمحافظة صنعاء، ومقتل العشرات وإصابة العديد منهم في جبهتي النجد والمخدرة شرق العاصمة صنعاء.