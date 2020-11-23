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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يعلن إتلاف وتفجير 1274 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة في باب المندب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نفذ المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عملية إتلاف وتفجير لـ1274 لغماً وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب التابعة للساحل الغربي.
قائد فريق القذائف المهندس "صالح سعيد" في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أكد أن عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف شملت على 130 لغما مضادا للدروع، و43 لغما مضادا للأفراد، و197 قذيفة منوعة.
وأضاف، إن عملية الإتلاف شملت أيضاً 671 فيوزا وكبسولة، و220 ذخيرة متنوعة، و5 صواريخ، و4 عبوات ناسفة، و3 قنابل يدوية.
وقال "سعيد"، إن كمية الألغام والقذائف التي تم إتلافها هي ما تم نزعه من قبل فرق مسام من عدة مناطق هي منطقة الكهبوب، والحنيشية، والمخا، والوازعية والخوخة وجميعها مناطق ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة.
ومنذ انطلاق عمل مشروع مسام في اليمن منتصف العام 2018 حتى اليوم تمكن مسام من تنفيذ 91 عملية إتلاف وتفجير، منها 39 عملية إتلاف في قطاع عدن والساحل الغربي.
وفي وقت سابق أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، أنه تمكن من نزع 200 ألف لغم حوثي وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة خلال 29 شهراً، أي منذ انطلاق المشروع
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