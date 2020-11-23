مقتل قياديين حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في جبهة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

لقي قياديان حوثيان مصرعهما، أحدهما معيَّن من المليشيا قائداً لجبهة الجدعان، على المحور الغربي لمحافظة مأرب، (شمال غربي اليمن).



وذكر مصدر عسكري، أن القيادي الحوثي البارز المعيَّن لدى المليشيا قائد جبهة الجدعان، المدعو "يحيى علي الشرفي" الذي ينتحل رتبة عميد، لقي مصرعه وعدد من مرافقيه، خلال الساعات الماضية، في مواجهات عنيفة خاضتها ضدهم القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية في ذات الجبهات الواقعة غربي مأرب.

كما قُتل قائد مجاميع المليشيا في جبهة "نهم- ماس" المدعو "فاروق عبدالخالق المقباسي"، والعشرات من أفراد المجاميع التي يقودها بينهم مرافقوه خلال مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية المسنودة من رجال المقاومة في الجبهة نفسها.

وشهدت الساعات الماضية مواجهات شرسة بين الطرفين في عدد من جبهات المحور الغربي للمحافظة، أسفر عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية، وسط تكتم شديد لها خشية تعرض صفوفها لمزيد من التصدُّع والانهيار.