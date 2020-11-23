استشهاد وإصابة ثلاثة مدنيين بقصف حوثي في حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استشهد مدنيان وأصيب ثالث، اليوم 22 نوفمبر 2020م، في قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على مناطق سكنية بمديرية حيس جنوبي الحديدة (غربي اليمن).



ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر محلية قولها، إن "مليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في وادي ظمي قصفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون منطقة مفرق سقم في حيس".

وتابعت، إن القصف أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين أحدهما يدعى "سليمان خادم حمنة" يبلغ من العمر 40 عاما، فيما أصيب ثالث يدعى "أحمد عبده حمنه" في العقد الخامس من العمر.

ولفتت المصادر، إلى أن المواطنين استهدفوا من قبل مليشيات الحوثي بقذائف الهاون وهم في طريق عودتهم من حيس إلى منازلهم على متن دراجاتهم النارية.

وذكرت أن جثة أحد الشهداء لا تزال عالقة بالقرب من مزارع الدواجن، ولم يتمكن الأهالي من انتشالها بسبب استمرار القصف من قبل الحوثيين.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إصابة مواطن يدعى "محمد مرشد سندي" برصاص قناصة مليشيات الحوثي في المديرية ذاتها جنوبي الحديدة.

وكانت استهدفت مليشيات الحوثي المتمركزة في قرى الحلة والكبش في وقت سابق اليوم بالأسلحة الرشاشة بطريقة عشوائية منازل المدنيين في قرية بيت مغاري في ذات المديرية، حسبما ذكرت المصادر.

وقالت إن "الاستهداف أعاق حركة تنقل المدنيين وتسبب في تعطيل أعمالهم، كما أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي القاطنين في منازلهم."