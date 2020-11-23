خروج كهرباء عدن عن الخدمة في عدد من الأحياء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

أكدت مصادر محلية أن منظومة الكهرباء في عدن خرجت عن الخدمة في مختلف أحياء مديريات عدن.



وقالت المصادر، إن المنظومة عاودت التراجع في ساعات التوليد منذ أمس الاول، حد خروجها شبه الكلي مساء الاحد، وتحديدا في أحياء اللحوم الشرقية بمديرية دار سعد.

ورغم إعلان مصدر مسؤول بمؤسسة الكهرباء، مساء الاحد، وصول 1000 طن متري من مادة الديزل الذي تسبب انعدامه بانخفاض ساعات التوليد في معظم المحطات، إلا أن معظم الاحياء مازالت تغرق في ظلام دامس.

وطالب سكان عدن، الحكومة الشرعية بتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين ووضع حلول ومعالجات للمشاكل المتعلقة بتوفير الوقود واصلاح الاعطال التي تضرب بعض محطات الطاقة