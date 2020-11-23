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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجهولون يحرقون 3 سيارات في حادثين منفصلين بمحافظة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أحرق مجهولون، اليوم، عددا من السيارات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية وانتشار واسع للجريمة.
وأكدت مصادر محلية أن مجهولين أقدموا على إحراق سيارتين في منطقة ميتم شرق مدينة إب، يملكهما مواطن يدعى "فؤاد دماج".
وأوضحت المصادر انهم أن النيران اندلعت في سيارتين كانتا مركونتين بالقرب من منزل مالكهما، بعزلة "المشراق" في ميتم.
وفي مدينة إب عاصمة المحافظة، تعرضت سيارة للإحراق مساء الأحد حيث كانت مركونة بجوار مطعم "ريتاج" غرب مدينة إب.
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