اخبار الخليج / اخبار اليمن

مجهولون يحرقون 3 سيارات في حادثين منفصلين بمحافظة إب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجهولون يحرقون 3 سيارات في حادثين منفصلين بمحافظة إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

مجهولون يحرقون 3 سيارات في حادثين منفصلين بمحافظة إب

متابعات_ الخليج 365

أحرق مجهولون، اليوم، عددا من السيارات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية وانتشار واسع للجريمة.

 

وأكدت مصادر محلية أن مجهولين أقدموا على إحراق سيارتين في منطقة ميتم شرق مدينة إب، يملكهما مواطن يدعى "فؤاد دماج".

 

وأوضحت المصادر انهم أن النيران اندلعت في سيارتين كانتا مركونتين بالقرب من منزل مالكهما، بعزلة "المشراق" في ميتم.

 

وفي مدينة إب عاصمة المحافظة، تعرضت سيارة للإحراق مساء الأحد حيث كانت مركونة بجوار مطعم "ريتاج" غرب مدينة إب.

 

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يحرقون 3 سيارات في حادثين منفصلين بمحافظة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"