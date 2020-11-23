مجهولون يحرقون 3 سيارات في حادثين منفصلين بمحافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحرق مجهولون، اليوم، عددا من السيارات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية وانتشار واسع للجريمة.



وأكدت مصادر محلية أن مجهولين أقدموا على إحراق سيارتين في منطقة ميتم شرق مدينة إب، يملكهما مواطن يدعى "فؤاد دماج".

وأوضحت المصادر انهم أن النيران اندلعت في سيارتين كانتا مركونتين بالقرب من منزل مالكهما، بعزلة "المشراق" في ميتم.

وفي مدينة إب عاصمة المحافظة، تعرضت سيارة للإحراق مساء الأحد حيث كانت مركونة بجوار مطعم "ريتاج" غرب مدينة إب.