تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، ارتفاعا في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 51726 ريالًا 60.15$ الذهب عيار 22 47420 ريالًا 55.14$ الذهب عيار 21 45261 ريالاً 52.63$ الذهب عيار 18 38794 ريالاً 45.11$ أوقية الذهب 1608905ريالات 1870.82$

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