وزارة التعليم العالي تعلن نتائج المفاضلة للمقاعد المجانية بالجامعات اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلنت لجنة المقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المفاضلة للمتنافسين على المقاعد المجانية بالجامعات اليمنية للعام الجامعي 2020-2021.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن عملية المفاضلة والفرز والتوزيع تمت بشكل آلي بناءً على نتائج إمتحانات الكفاءة ووفقاً لمعايير عادلة وشفافة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المقاعد على جميع الفئات المحددة بما يتوافق مع الموارد المتاحة وبما يتناسب مع معدلات الطلاب والنتائج التي حققوها في إمتحانات الكفاءة.

ودعت اللجنة، الطلاب إلى الدخول إلى حساباتهم في بوابة المقاعد المجانية بموجب البيانات التي سجلوا بها للقيام بعملية التأكيد والموافقة على المقاعد التي حصلوا عليها أو تقديم تظلم ابتداءً من اليوم وحتى الأربعاء القادم كموعد نهائي.

وأوضحت انه سيتم حرمان أي طالب من الفائزين بالمفاضلة من المقعد الذي حصل عليه إذا لم يؤكد أو يقدم تظلم خلال فترة الإعلان.. مبينة أنه سيتم إغلاق بوابة المقاعد المجانية مساء الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، ولن يتم النظر في أي طلب أو تظلم بعد هذا التاريخ.