شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط تطمأن المواطنين بشأن أزمة المشتقات النفطية في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - طمأنت شركة النفط اليمنية بصنعاء التابعة لميليشيا الحوثي المواطنين في العاصمة بأن الوضع طبيعي ولا داعي للقلق من أزمة مشتقات نفطية قادمة.
وقال مدير فرع الشركة في العاصمة صنعاء عبدالله الاشبط، أن الشركة ستقوم اليوم بضخ أكثر من أثنين مليون و500 ألف لتر من مادة البنزين لمحطات الوقود بأمانة العاصمة.
وأكد الأشبط أن أكثر من 140 محطة تواصل بيع المشتقات النفطية بمختلف مديريات أمانة العاصمة.
ودعا الاشبط، المواطنين إلى عدم الهلع والتزاحم في المحطات واخذ احتياجهم الطبيعي من المشتقات النفطية كون الوضع التمويني مستقر.
ولفت إلى استمرار فرع الشركة في تزويد المحطات بالمشتقات النفطية والرقابة عليها.
وقد كان سكان محليون أفادوا في وقت سابق بأن أزمة مشتقات نفطية جديدة بدأت في العاصمة بعد أيام قليلة من انفراج الأزمة السابقة حيث أغلق بعض المحطات في العاصمة صنعاء أبوابها أمام المواطنين بحجة عدم توفر المشتقات النفطية.
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