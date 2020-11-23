شكرا لبحثكم عن خبر استهداف مسلح لـ”قاضي محكمة” بصنعاء للمرة الثانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في صنعاء، اليوم الاحد، باستهداف مسلح لقاضي إحدى المحاكم للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن مسلحون مجهولون استهدفوا بقنبلة يدوية، مكتب القاضي عبدالله الاسطى، رئيس محكمة شمال الامانة التي تديرها مليشيا الحوثي، دون ورود معلومات فورية بشان وقوع إصابات.

ويأتي الاستهداف، بعد أقل من شهرين من اعتداء آخر على منزل القاضي نفسه بمقذوف مضاد للدروع، نسب آنذاك الى عدة قيادات حوثية بارزة، وتسبب في إضراب شامل للمحاكم والنيابات.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعت تحت سيطرة المليشيا انفلات أمني وحوادث جنائية متكررة بشكل شبه يومي.