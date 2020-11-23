شكرا لبحثكم عن خبر انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت التابعة لشركة يمن موبايل في مدينة المخا بتعز ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - يتواصل انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة من شركة يمن موبايل لليوم الثاني على التوالي في مدينة المخا بمحافظة تعز.

وقالت مصادر إعلامية بأن خدمة الإنترنت والاتصالات المقدمة من شركة "يمن موبايل" مازالت مقطوعة لليوم الثاني على التوالي في مدينة المخا.

وبحسب المصادر فقد تعرض الكابل الأرضي الخاص بالإنترنت للتخريب قرب مفرق المخا، في ذات الوقت، تعرض برج شركة يمن للتخريب أيضا من قبل عناصر مجهوله يعتقد بانهم يعملون لصالح ميليشيا الحوثي.

ولفتت المصادر إلى أن مؤسسة الاتصالات وشركة يمن موبايل ارسلتا، صباح اليوم الأحد، فريقا فنيا مشتركا بهدف إصلاح كيبل الانترنت وبرج الاتصالات، ويتوقع استغراق مهتهم أسبوعا كاملاً على أقل تقدير.

وأشارت المصادر إلى أن انقطاع الإنترنت والاتصالات تسبب بتوقف فروع البنوك وشركات الصرافة عن تقديم خدماتها، وإحداث ارتباك في صفوف المقاتلين المتمركزين بين تعز والحديدة.