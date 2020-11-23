شكرا لبحثكم عن خبر أزمة مشتقات نفطية جديدة تضرب صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد سكان محليون في صنعاء بأن أزمة مشتقات نفطية جديدة بدأت في العاصمة بعد أيام قليلة من انفراج الأزمة السابقة.

وبحسب السكان فإن بعض المحطات أغلقت أبوابها أمام سائقي المركبات بحجة انعدام المشتقات النفطية لديهم.

وأضاف السكان بأن المحطات التي لازالت مفتوحة تشهد ازدحاما للسيارات أمامها.

وأشار السكان إلى أن أصحاب المركبات هرعوا مسرعين إلى المحطات التي لازالت مفتوحة لتعبئة سياراتهم خوفا من دخول أزمة مشتقات نفطية جديدة بعد أن رأوا محطات أغلقت أبوابها. ويخشى سكان العاصمة صنعاء من أزمة مشتقات نفطية قادمة خصوصا بعد تدول أنباء تفيد بعزم الادارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة مشتقات نفطية جديدة تضرب صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.