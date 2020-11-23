شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. منتجات يمنية في الأسواق الأمريكية بينها القات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - غزت بعض المنتجات اليمنية الأسواق الأمريكية بشكل لافت في الأونة الأخيرة.

فقد نشر ناشطون يمنيون في أمريكا بعض المنتجات اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية مثل البن والقهوة وحتى القات.

وأشاد الناشطون بمن يعكس الوجه الجميل لليمن من خلال بيع المنتجات التي تفخر بها بلادنا كالبن وغيره.

فيما انتقد الناشطون بيع القات باسم اليمن في أمريكا حيث أنه أولا ربما ليس يمني بل من كينيا وأنه يعكس صورة غير جيدة عن اليمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحل معلق في بابه قطعة كرتون مكتوب عليها "يوجد لدينا قات ".