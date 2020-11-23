الزنداني يصل الى تركيا ومصادر تكشف كواليس تصنيف الاصلاح كجماعة ارهابية في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – اسطنبول

كشفت مصادر موثوقة عن وصول الأب الروحي لتنظيم القاعدة، عبدالمجيد الزنداني، الى تركيا بعد مغادرته السعودية التي كانت مقر إقامته بعد هروبه من صنعاء في 2015م.

وقالت المصادر إن الزنداني، وصل مدينة إسطنبول التركية بعد أيام من إصدار هيئة كبار العلماء في السعودية بيانا يتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالإرهاب ويحذر منها، مؤكدة أن الزنداني الذي يرأس شورى حزب الاصلاح الاخواني غادر بمعية محمد اليدومي، المملكة اليومين الماضيين .

وفر الزنداني في يوليو 2015 نحو السعودية عبر منفذ الوديعة (شرقا) في رحلة وصفت بـ”المخزية”؛ حيث لجأ الى الاختفاء بزي إمرأة للمرور من النقاط الأمنية حتى نجح في الوصول الى السعودية.

وقد سعت السعودية الى التضحية بقيادات حزب الاصلاح لتبرير هزيمتها الساحقة في مأرب حاصة مع قرب تمكن القوات اليمنية المشتركة من تطهير محافظة مأرب من مليشيات العدوان وحزب الاصلاح.

وقالت مصدر سياسي لـ”الخليج 365” أن السعودية قررت التضحية بجماعة الاخوان في اليمن للتغطية على هزائمها المتكرره خاصة في مأرب، مؤكداً ان السعودية قررت التغطية على حالة الفشل التي منيت بها في مأرب ومن قبلها في الجوف ونهم برفع يدها عن حزب الاصلاح بشكل تدريجي ، بينما في الواقع لا زالت غاراتها الجوية تسعى جاهدة حتى هذه اللحظة في اسناد مليشيات حزب الاصلاح.