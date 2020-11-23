شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع مشترك لمجلس النواب والشورى التابع للحوثي والسفير الإيراني يتوعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يعقد الحوثيون اليوم اجتماعا مشتركا لمجلسي النواب والشورى التابعين لهم في صنعاء، لإقرار خطة تصعيدية ضد نفوذ الحكومة الشرعية، وقوات التحالف بقيادة السعودية في المحافظات الجنوبية.

وتسعى المليشيا إلى تصعيد الحرب في المحافظات الجنوبية للسيطرة عليها كما تحدث مسؤولين حوثيين قبل أيام.

وقال السفير الايراني لدى سلطة الحوثيين حسن ايرلو، إ علاقة بلاده مع صنعاء "ستشهد تعاوناً في مختلف المجالات، و بما يخدم المصالح المشتركة" في رسالة وعيد مباشرة للتحالف والشرعية وفق مانقل عن اجتماع له بهيئة رئاسة البرلمان التابع للجماعة.

ورحب رئيس مجلس النواب التابع للحوثيين يحيى الراعي، بالمسؤول الايراني، بوصفه "اول سفير يكسر الحظر الدبلوماسي المفروض على اليمن من قبل التحالف العربي.