شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تدعو لحملة إعلامية تحت وسم ” الحوثي جماعة إرهابية ” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت الحكومة الشرعية إلى حملة إعلامية في سياق الضغط على المجتمع الدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران ضمن الجماعات الإرهابية، وإدراجها على لوائح المنظمات الإرهابية.

ودعا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني وسائل الإعلام الحكومية والأهلية في بلاده وكافة اليمنيين إلى المشاركة في حملة إلكترونية تبدأ مساء اليوم (الأحد) على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "الحوثي جماعة إرهابية".

وقال الإرياني مخاطبا مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وقادة الرأي اليمنيين "إن الواجب اليوم يملي علينا رفع الصوت بالضغط والمطالبة بإعلان الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس".

وشدد وزير الإعلام على أن إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية المتطرفة بات أمرا ملحا وضروريا لوضع حد لجرائمها وإن استمرار الصمت على ما تقوم به ميليشيا الحوثي سيطيل معاناة الشعب اليمني ويجعل اليمن مرتعا للإرهاب ومصدرا لنشره في المنطقة والعالم.

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى إبراز ما وصفه بـ«جرائم ميليشيا الحوثي وإرهابها الأسود الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ عام 2004، والذي فاق الإرهاب الذي مارسه تنظيما «داعش» و«القاعدة» مجتمعين». وفق تعبيره.

وأضاف لقد سال الدم اليمني غزيرا منذ أطلت هذه الحركة السلالية البغيضة بقرونها وأعلنت عن نفسها، ومنذ لحظة ولادتها الأولى رفعت السلاح في وجه الدولة، وارتبط ذكرها بالقتل والسحل والتعذيب والتفجير والتنكيل وكل أنواع الموبقات التي ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية.

ورأى الإرياني أن الربط بين خطوات تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية وأفق الحل السلمي للأزمة اليمنية غير دقيق مشيراً في هذا السياق إلى أن ميليشيا الحوثي أعاقت طيلة ستة أعوام كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي وتحركت كأداة إيرانية قذرة لتنفيذ سياسة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.