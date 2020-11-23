تعز: 851 طفلا ضحايا غارات العدوان وقصف مرتزقته

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف

الخليج 365 – تعز

أكد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز الأحد، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا وأصيبوا منذ بدء العدوان على اليمن بلغ 851 طفلا في غارات لطيران العدوان وقصف للمرتزقة في محافظة تعز.

وأوضح المكتب في بيان له، أن حقوق أطفال اليمن مهدرة في ظل صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عما تمارسه قوى العدوان على مدى الأعوام الماضية من قتل وترويع.

وأضاف أن غارات العدوان وقصف مرتزقته تسبب في تدمير 152 مدرسة في المحافظة، لافتا إلى أن المدارس الواقعة تحت سيطرة المرتزقة تحولت إلى ثكنات عسكرية.

وتابع “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإنساني يتحملان المسئولية الكاملة إزاء انتهاكات حقوق الأطفال وجرائم القتل المتعمد”