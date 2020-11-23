[الاثنين 23 نوفمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تنظم الخطوط الجوية اليمنية عدد من الرحلات جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020. رقم الرحلة: 600

خط الرحلة: عدن -القاهرة

(مرورا بجيبوتي)

الاقلاع: 06:00 صباحا.

الوصول: 09:30 صباحا. رقم الرحلة:607

خط الرحلة: القاهرة- عدن

الاقلاع: 10:30 صباحا (توقيت القاهرة).

الوصول: 15:00 عصرا. رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عدن- القاهرة

(مرورا بجيبوتي)

الاقلاع: 07:30 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا. رقم الرحلة: 609

خط الرحلة: القاهرة-عدن

الاقلاع: 12:00 ظهرا (توقيت القاهرة)

الوصول: 16:30 عصرا . رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سيئون- القاهرة

الاقلاع: 16:00 مساء.

الوصول: 18:45 مساء. رقم الرحلة: 601

خط الرحلة: القاهرة- عدن

الاقلاع: 19:45 مساء (توقيت القاهرة)

الوصول: 00:15 بعد منتصف الليل.

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