شكرا لبحثكم عن خبر بن عزيز : سنتصالح مع الانتقالي ونقضي على الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز،قبل قليل من اليوم الاحد، تصريحات جديدة بشأن الخلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي ومليشيا الحوثي.

وقال في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، تابعها “المشهد اليمني”، إن “خلافنا مع الانتقالي سوف يحل بإذن الله ثم بفضل الخيرين من أهل الحكمة والإيمان وعلى رأس الجميع الرئيس القائد عبدربه منصور هادي وجهود الأشقاء في المملكة الذين يبذلون كل جهد من أجل ذلك”.

وأضاف: “أما خلافنا مع مليشيا الحوثي حسن ايرلو، إيران فلن يحل إلا بالقضاء على هذه المليشيا أو ترجع إلى صوابها”.

وتابع: “بفضل الله ثم بجهود وتضحيات القوات المسلحة والمقاومة والقبائل المساندة والدعم السخي من المملكة العربية السعودية حفظها الله من أجل عودة الأمن والاستقرار، لليمن الأرض والإنسان”.

وكان رئيس الجمهورية الفريق صغير بن عزيز، للاطلاع على مستجدات المعارك الميدانية في جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية، مؤكدا أن النصر حليف القوى الجمهورية مهما كانت التضحيات واليمن لن يعود لعصور الإمامة.