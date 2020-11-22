شكرا لبحثكم عن خبر الكازمي: لدينا قوة ضاربة ودخول قوات الجيش عدن و أبين أمر مستحيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد المقدم/ رشاد علي الكازمي قائد الحزام الأمني بمديرية المحفد محافظة أبين .بأن الجنوب يمتلك قوة ضاربة تستطيع السيطرة على كل الأراضي الجنوبية وأستعادتها من الشماليين .

وأستبعد الكازمي دخول قوات الجيش إلى أبين وعدن حيث قال : من المستحيل دخولهم إلى عدن وأبين فقد خرجت قوات الجيش من عدن وأبين مهزومة وهي تمتلك أسلحة نوعية وتسيطر على مواقع إستراتيجية . واليوم أصبحت هذه القوات هشة وتعتمد على مأجورين بالأجر اليومي

ونفى الكازمي سيطرة قوات الجيش على أي مواقع تابعة للقوات الجنوبية قائلا: قواتنا الجنوبية مازالت تسيطر على كل المواقع التابعة لها في مناطق الشيخ سالم ووادي سلا والطرية والدرجاج وغيرها من المواقع.. ولم تتقدم قوات الجيش شبرا واحدا إلا على منابرها الإعلامية المزيفة .