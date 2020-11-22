شكرا لبحثكم عن خبر تدشين دورة الشبكات "Ccna Academy" الدولية لأول مرة بمدينة سيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / محمد مصطفى بامخرمة : -

دشن الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس جامعة سيئون والمهندس حسن جمعان باحارثة مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بحضرموت الوادي والصحراء صباح يوم السبت الدورة التدريبية للشبكات " Ccna Academy " والتي ينفذها كلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون ومعهد العام اتصالات فرع سيئون بقاعة المعهد التي بدأت الخميس تاريخ 12 نوفمبر 2020 تستمر على مدى أربعة أشهر ..

في أفتتاح الدورة والتي تستهدف الدكاترة والمساعدين لهم بقسم الحاسوب بكلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون أشاد الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس جامعة سيئون بمستوى التجهيزات في المعهد والإمكانيات المتوفرة في تنفيذ هذه الدورات بما يحقق المكاسب والتطبيق العملي في مدينة سيئون ..

شاكراً كل القائمين على المعهد العام للاتصالات على هذه الشراكة في تنفيذ وتأهيل الطاقم العامل في جامعة سيئون بمثل هذه الدورات النوعية , حاثاً كل المتدربين إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الدورة الدورات التي تتم عبر أونلاين وعكسها على أرض الواقع في أثناء العملية التعلمية في كلية الحاسوب ..

كما عبر المهندس حسن جمعان باحارثة المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات حضرموت الوادي والصحراء عن سعادته بما يحققه المعهد من دورات في مختلف المجالات التي بأذن الله سوف ينعكس أثرها على المجتمع ..

مطالباً المتدربين لضرورة الاستفادة والتطبيق العملي لكل لهذه الدورات في أرض الواقع وكما الاكتفاء بما يقدم في الدورة فقط ..

وكان المهندس ياسر صالح سلمي مدير المعهد العام للاتصالات فرع سيئون قد رحب في بداية التدشين بالضيوف في افتتاح هذه الدورة التدريبية , مشيراً إلى أن الدورة سوف تستمر لمدة أربعة أشهر ولمدة (280) ساعة تدريبية مقسمة على 4 دورات كل دورة شهر بمعدل (70) ساعة ..

أضاف سلمي أن المعهد الآن بصدد القيام بالاعتماد كذلك لتنفيذ الاختبار الدولي في الفرع , ويسعى كذلك لتنفيذ دورات كذلك في نفس هذه الدورة خلال الفترة القادمة لخريجي كليات الحاسوب ..

يذكر أن مدرب الدورة المدرب الدولي للشبكات والحاسوب المهندس رائد جعفر بارجاء الحاصل على الشهادة الدولية للشبكات Ccna Academy ..

حضر افتتاح الدورة الاستاذ محبوب أمان مدير عام التعليم الفني والمهني حضرموت الوادي والصحراء والدكتور علي بكير عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون