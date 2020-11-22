شكرا لبحثكم عن خبر إجراء (253) عملية في مخيم نور العون الـ 63 بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أنهت العون المباشر مكتب اليمن، يوم الثلاثاء إجراء (253) عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، في إطار مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 63 في محافظة لحج، وفقاً لنظام الخطة البديلة للمخيمات في ظل جائحة كوفيدـ19.

وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي، إن مخيمات نور العون تؤتي ثماراً طيبة وتسهم في رفع معاناة الآلاف من مرضى العيون المعوزين، ومساعدتهم على إجراء العمليات وتوفير العدسات العلاجية والأدوية والنظارات وغيرها من الاحتياجات الطبية لهذه الفئة من المرضى.

وأشارت إلى مواصلة تنفيذ المخيمات في كافة المناطق اليمنية للحد من العمى وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الذي يلتزم بإنهاء الأمراض السارية بحلول عام 2030، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك

فيما أوضح منسق مخيمات نور العون المجانية في مكتب العون المباشر باليمن فريد الدهمشي أن المخيم الـ 63 في مديرية الحوطة أجرى (253) عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بنظام الخطة البديلة للمخيمات في ظل جائحة كورونا اتباعاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.

وبيّن أن المخيم أجرى فحوصات مخبرية لـ (260) و معاينات باطنة لـ (260) مريضاً، ووزع العلاجات والنظارات شمسية مجاناً لمن أجريت لهم العمليات، بالإضافة إلى صرف علاجات لـ (265) حالة من مرضى العيون، والتوعية والتثقيف بإصابات العيون لعدد (657).

وأشار إلى أن فترة المخيم امتدت من 4 ـ 17 نوفمبر 2020، ونفذ بالتعاون مع مؤسسة العيون الطبية ومستوصف العين التخصصي ومكتبي التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان بمحافظة لحج.

وعبرت العسعوسي عن الشكر لكافة التسهيلات التي قدمت لإقامة المخيم من قبل الشركاء في مكتبي الصحة العامة والتخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية ومؤسسة العيون الطبية ومستوصف العين، والفرق التطوعية وفريق العون المباشر .

جدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة، المياه، محاربة الفقر، تطوير الكفاءات البشرية، وخلق روح التعاون والإبداع.

ومكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي: كتلة الأمن الغذائي وتحسين سُبل المعيشة ــ برنامج الأغذية العالمي، كتلة المياه والإصحاح البيئي ــ منظمة اليونيسف، كتلة الصحة ــ منظمة الصحة العالمية، الكتلة اللوجستية (خدمة الطيران الإنساني) ــ برنامج الأغذية العالمي.