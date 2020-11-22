البحسني ينعي القائد العسكري العميد علي سالم باراس الذي وافاه المنية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القائد العسكري العميد علي سالم باراس، أركان حرب لواء الأحقاف بالمنطقة العسكرية الثانية الذي وافاه الأجل اليوم إثر مرض عضال.



وأكد المحافظ البحسني، خسارة حضرموت والوطن برحيل العميد علي باراس الذي يعد من خيرة القادة العسكريين، أفنى عمره في خدمة الوطن، وأسهم في تأسيس قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، وتقلد بنجاح منذ تخرجه من الكلية الحربية العديد من المهام القيادية أبرزها دائرة شؤون الأفراد، وأركان لواء حضرموت، وآخرها أركان حرب لواء الأحقاف.

وأشار المحافظ إلى فقدان قائد عسكري كبير بالمنطقة العسكرية الثانية والسلك العسكري في بلادنا، متقدما بخالص التعازي وأصدق المواساة لأبنائه "حسن، عبدالله، ونائف" الأفراد أسرته وذويه كافة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.