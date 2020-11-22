شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل لجنة طوارئ بالمسيلة استعداداً للمنخفض الجوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شكلت السلطة المحلية بمديرية المسيلة محافظة المهرة، اليوم، لجنة طوارئ وغرفة عمليات استعداداً للمنخفض الجوي.



ودعا امين المجلس المحلي بالمديرية عبد الرحمن باعباد، المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر، و الالتزام بإجراءات السلامة.

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