شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة الحاسب الآلي للمعاقين بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت الإدارة العامة للمعلومات والاحصاء والتوثيق بمحافظة المهرة، اليوم، دورة الحاسب الآلي لأعضاء ومنتسبي جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بتمويل صندوق التنمية البشرية.



واكد وكيل المحافظة صالح عليان، دعم السلطة المحلية لكافة البرامج والأنشطة التي تساهم في تأهيل المعاقين وتدريبهم في كافة المجالات وحسب الإمكانيات المتاحة.

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