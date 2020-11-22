وزارة الصحة تنعي الدكتور سعيد شرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الصحة العامة والسكان ، الدكتور سعيد شرف وزير الصحة الأسبق الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء المهني والعمل السياسي الوطني.



واشارت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (ٍسبأ) نسخة منه ، الى إن رحيل الدكتور سعيد شرف في هذا الظرف الحاسم يمثل خسارة كبيرة لليمن.

واشار البيان الى ان الفقيد كان مثالاً لرجل الدولة الذي عمل بكل اخلاص من خلال مؤسساتها المختلفة..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح وأن يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.